Ο τυφώνας Dolphin έπληξε σήμερα σφοδρά τη νότια περιφέρεια της Οκινάουα, στην Ιαπωνία, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους, ενώ η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας διακόπηκε σε περισσότερα από 50.000 κτήρια.

Συγκεκριμένα, ο τυφώνας έφερε ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και υψηλό κυματισμό στα νότια νησιά της Ιαπωνίας, προκαλώντας το κλείσιμο καταστημάτων και την ακύρωση περισσότερων από 500 πτήσεων την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο Dolphin βρισκόταν βόρεια του κύριου νησιού της Οκινάουα, συνοδευόμενος από ανέμους που έφθαναν τα 144 χιλιόμετρα την ώρα, με ριπές έως και 198 χλμ./ώρα.

Βίντεο από το αρχιπέλαγος Αμάμι δείχνουν καταρρακτώδη βροχή και θυελλώδεις ανέμους να λυγίζουν δέντρα και να περιορίζουν σημαντικά την ορατότητα.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ή ακόμη και καταρρεύσεις κατασκευών, ενώ δεν αποκλείεται ο σχηματισμός γραμμικών ζωνών έντονων καταιγίδων, οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών.

Ακολουθεί δορυφορική απεικόνιση σε timelapse της πορείας του τυφώνα Dolphin. (Πηγή: Reuters):

Η Κίνα από την πλευρά της έκλεισε λιμάνια κι ανέστειλε τη λειτουργία πλοίων – φέρι, καθώς ο αναφερόμενος τυφώνας αναμένεται ότι θα πλήξει την ανατολική ακτή της.

Πέντε ηλικιωμένοι, οι τρεις από τους οποίους έπεσαν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων τραυματίστηκαν χωρίς να απειλείται η ζωή τους στην Οκινάουα, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε στην περιφέρεια Καγκοσίμα, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Περίπου 39.000 κτήρια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στην Καγκοσίμα, ενώ περισσότερα από 12.000 κτήρια επηρεάστηκαν στην Οκινάουα.

Οι ιαπωνικές αεροπορικές εταιρείες, ANA και Japan Airlines, ακύρωσαν πτήσεις προς και από την Οκινάουα.

Πηγές: Reuters – Associated Press – ΕΡΤ