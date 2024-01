Τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία είναι αντιμέτωπα σήμερα με πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες καθώς συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν επιζώντες από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα την Πρωτοχρονιά εξαιτίας του οποίου έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 62 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό.

Οι ιαπωνικές αρχές έχουν προειδοποιήσει για ισχυρές βροχοπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα και πιθανές κατολισθήσεις σε όλη την πληγείσα περιοχή, στη χερσόνησο Νότο στην περιφέρεια Ισικάουα, μια μακριά λωρίδα γης στη θάλασσα της Ιαπωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Παραμείνετε προσεκτικοί για κατολισθήσεις μέχρι την Τετάρτη το βράδυ», προειδοποίησε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Παράλληλα οι κατεστραμμένοι δρόμοι, οι ζημιές στις υποδομές και το γεγονός ότι οι πλέον πληγείσες περιοχές είναι ιδιαίτερα απομονωμένες περιπλέκουν ακόμη περισσότερο το έργο των διασωστών. Το πλήρες εύρος των ζημιών και των θυμάτων παραμένει άγνωστο δύο ημέρες μετά τον σεισμό.

WATCH– Drone video shows the damage after a deadly 7.6 magnitude earthquake on #Japan ‘s western coast. At least 55 people were killed.⁣ Via AccuWeather pic.twitter.com/yewi3BRTQt

Εξάλλου κάποιες περιοχές είναι ασταθείς λόγω του πρώτου, κεντρικού σεισμού που σημειώθηκε την Πρωτοχρονιά στις 16:10 (τοπική ώρα, 09:10 ώρα Ελλάδας) με μέγεθος 7,5 βαθμών σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS) και 7,6 βαθμών σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Έκτοτε έχουν γίνει αισθητοί εκατοντάδες άλλοι σεισμοί, κάποιοι από τους οποίους ισχυροί. Εκατοντάδες κτήρια στη χερσόνησο Νότο έχουν καταστραφεί εν μέρει ή ολοσχερώς.

«Με έναν σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών πρέπει να αναμένουμε μετασεισμούς για πολλούς μήνες», δήλωσε χθες στο AFP ο γεωλόγος Ρομπέν Λακασέν διευθυντής ερευνών του CNRS (Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας).

Αξιωματούχος της περιφέρειας Ισικάουα, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, έκανε λόγο για «62 νεκρούς» και για περισσότερους από 300 τραυματίες, εκ των οποίων 20 σε σοβαρή κατάσταση.

Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς οι έρευνες αναμένεται να διαρκέσουν καιρό ακόμη στις επαρχιακές περιοχές όπου υπάρχουν πολλά χωριά η πρόσβαση στα οποία είναι δύσκολη. Εξάλλου άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια των σπιτιών τους, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Video: Japan Ground Self-Defense Force vehicles are arriving at the Noto Peninsula to begin their earthquake relief mission. The yellow banners on each vehicle indicate the home base of the units that have been deployed. pic.twitter.com/BiDbPEmVAj

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 3, 2024