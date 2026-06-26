Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι αρχές στην Ιαπωνία, καθώς δύο τροπικές καταιγίδες πλησιάζουν το αρχιπέλαγος, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές και ανησυχία για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ήδη περισσότερες από 120 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ σε αρκετές περιοχές έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις, με τις τοπικές αρχές να καλούν χιλιάδες πολίτες να απομακρυνθούν προληπτικά από τις κατοικίες τους.

Η τροπική καταιγίδα Μεκχάλα πλησιάζει τη νότια Ιαπωνία συνοδευόμενη από ριπαίους ανέμους που φθάνουν έως και τα 144 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν ήδη τμήματα της δυτικής και νότιας χώρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερχείλισης ποταμών και κατολισθήσεων.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η Μεκχάλα θα κινηθεί κατά μήκος των νησιών Κιούσου και Σικόκου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα, στον Ειρηνικό Ωκεανό βρίσκεται και η τροπική καταιγίδα Χίγκος, γεγονός που έχει στρέψει την προσοχή των μετεωρολόγων στο ενδεχόμενο αλληλεπίδρασης των δύο συστημάτων.

Το σπάνιο φαινόμενο Φουτζιουάρα

Εάν οι δύο τροπικοί κυκλώνες πλησιάσουν αρκετά μεταξύ τους, ενδέχεται να εκδηλωθεί το λεγόμενο φαινόμενο Φουτζιουάρα.

Πρόκειται για ένα σχετικά σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο κατά το οποίο δύο κυκλωνικά συστήματα αρχίζουν να περιστρέφονται το ένα γύρω από το άλλο, μεταβάλλοντας την πορεία, την ταχύτητα ή ακόμη και την έντασή τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συγχωνευθούν, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τις προγνώσεις για την εξέλιξη του καιρού.

Πάνω από 120 ακυρώσεις πτήσεων

Οι αεροπορικές εταιρείες Japan Airlines και All Nippon Airways (ANA) ανακοίνωσαν μαζικές ακυρώσεις δρομολογίων.

Η Japan Airlines ακύρωσε περίπου 70 πτήσεις, ενώ η ANA άλλες 50, επηρεάζοντας κυρίως τα δρομολόγια από και προς τους νομούς Οκινάουα και Καγκοσίμα.

Οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν ότι είναι πιθανό να ακολουθήσουν νέες ακυρώσεις ή καθυστερήσεις, ανάλογα με την πορεία των καιρικών φαινομένων, καλώντας τους επιβάτες να ενημερώνονται διαρκώς για την κατάσταση των πτήσεών τους.

Εκκενώσεις και στρατιωτικές αλλαγές σχεδιασμού

Στον νομό Κιότο οι τοπικές αρχές εξέδωσαν συστάσεις εκκένωσης για χιλιάδες κατοίκους, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο κατολισθήσεων. Αντίστοιχα, σε Κιότο και Οσάκα παρακολουθείται στενά η στάθμη των μεγάλων ποταμών, η οποία παρουσιάζει συνεχή άνοδο, με τις αρχές να προειδοποιούν για πιθανές πλημμύρες.

Οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας έφθασαν ακόμη και στις στρατιωτικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Kyodo, οι ιαπωνικές Ένοπλες Δυνάμεις ανέβαλαν την πρώτη προγραμματισμένη πτήση μεταγωγικού αεροσκάφους V-22 Osprey προς τη νήσο Μιγιάκο, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο κοινών ασκήσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.