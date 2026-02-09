Η Ιαπωνία επανέφερε σε λειτουργία το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στον κόσμο.

Το εργοστάσιο Κασιουαζάκι-Καρίουα, στην περιοχή Νιγκάτα, είχε κλείσει μετά τα πυρηνικά ατυχήματα στο σταθμό της Φουκουσίμα το 2011.

«Επανήλθε σε λειτουργία με επιτυχία», ανακοίνωσε η Tokyo Electric Power Company.

Ο Τακέγιουκι Ιναγκάκι, επικεφαλής του σταθμού Κασιουαζάκι-Καρίουα , που διαχειρίζεται η Tokyo Electric Power (TEPCO), δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη Παρασκευή ότι το πλάνο για την εκκίνηση του αντιδραστήρα είναι σήμερα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.

#uranium Tepco restarts Kashiwazaki-Kariwa unit 6. Tokyo Electric Power Company has restarted unit 6 of its Kashiwazaki-Kariwa nuclear power plant in Japan’s Niigata Prefecture. The company aims to return the reactor to commercial operation on 18 March. pic.twitter.com/PgiNVHZDQU — Robert (@Robert41329413) February 9, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τέλη του Ιανουαρίου ήταν να πραγματοποιηθεί η επανεκκίνηση του αντιδραστήρα.

Ωστόσο, ανεστάλη η διαδικασία μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξή της, λόγω ενός τεχνικού προβλήματος στον συναγερμό που δεν επηρέασε την ασφαλή λειτουργία του σταθμού.

Πηγή: La Reppublica