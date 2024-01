Σεισμός προκαταρκτικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία σήμερα, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, που επικαλείται το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,4 βαθμών.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των παραλιακών περιοχών των νομαρχιών Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.

Δείτε Live εικόνα από την Ιαπωνία:

Τον ισχυρό σεισμό ακολούθησε μετασεισμός 6,2 Ρίχτερ, ενώ λίγο πριν είχε γίνει σεισμός 5,5 Ρίχτερ.

Δείτε βίντεο από τον σεισμό:

Video: Today’s earthquake filmed by somebody on a train platform at Kanzawa Station. pic.twitter.com/M6vCrOlosL — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 1, 2024

Very powerful earthquake has struck Ishikawa Prefecture in Japan. Lots of strong shaking, please take care! #japanearthquake

pic.twitter.com/MGrcTvFe3u — MEER YASIR (@MEERYASIR0056) January 1, 2024

Tsunami warnings are in place for all prefectures with coasts facing the Sea of Japan. Japanese TV urging people to run immediately to higher ground! This is serious. 5m waves expected in Ishikawa. #japan #earthquake pic.twitter.com/Y8h4Vbe8c8 — Greg R. Hill (@greghill) January 1, 2024

Η προειδοποίηση προτρέπει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το συντομότερο δυνατό τις παράκτιες περιοχές των νομών Ισικάουα, Νιιγκάτα, Τογιάμα και Γιαμαγκάτα, ενώ κύματα ύψους έως και 5 μέτρων προβλέπονται για τη χερσόνησο Νότο στην Ισικάουα, μετέδωσε το κανάλι NHK.

Ακολουθεί χάρτης που δημοσιεύτηκε από την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και δείχνει τις τελευταίες προειδοποιήσεις για τσουνάμι ανά περιοχή.

Παράλληλα, ο Φούμιο Κισίντα , ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, κάλεσε τους κατοίκους στις πληγείσες περιοχές να απομακρυνθούν αμέσως, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Reuters, ενώ ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος, εν τω μεταξύ, προειδοποίησε τους κατοίκους να προετοιμαστούν για πιθανούς περαιτέρω σεισμούς.

🇯🇵⚠️🚨#TSUNAMI ALERT#EARTHQUAKES-TERREMOTOS

‼️M 7.5 – 42 km NE of Anamizu, #Japan

2024-01-01 07:10:09 (UTC)37.498°N 137.242°E10.0 km depth ‼️M 6.2 – 4 km SSW of Anamizu, Japan

2024-01-01 07:18:42 (UTC)37.196°N 136.870°E10.0 km depth ‼️M 5.5 – 42 km NE of Anamizu, Japan… pic.twitter.com/WX03LneQqa — Ares, Information Service (@Aresinfoservice) January 1, 2024

First pictures emerge of damaged houses after 7.4 magnitude earthquake hits #Japan. pic.twitter.com/mpX0jpK2GU — Ahmer Khan (@ahmermkhan) January 1, 2024

Ο ιαπωνικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός NHK TV προειδοποίησε ότι οι χείμαρροι νερού θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 5 μέτρα (16,5 πόδια) και προέτρεψε τους ανθρώπους να φύγουν σε ψηλές περιοχές ή στην κορυφή ενός κοντινού κτιρίου το συντομότερο δυνατό.

WATCH: 7.6-magnitude earthquake hits western Japan. Reports of damage coming in pic.twitter.com/g2C1Fxetb4 — BNO News (@BNONews) January 1, 2024

Κύμα ύψους 1,20 μέτρων έπληξε ήδη τις ακτές της Γουατζίμα στο νομό Ισικά, ενώ τσουνάμι 40 εκατοστών καταγράφηκε στην πόλη Κασιζαβάκι.

富山市 萩浦橋 津波到達中 pic.twitter.com/5TJkH4E1Mx — 鈴木 一 (@hioooomn) January 1, 2024

Aγωνία υπάρχει για τον πυρηνικό σταθμό στην επαρχία του Χοκουρίκου όπως μετέδωσε το NHK.

O πυρηνικός αντιδραστήρας βρίσκεται στην πόλη Σίκα και τροφοδοτεί όλη την επαρχία του Χοκουρίκου με ενέργεια.

Η Hokuriku Electric Power ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί ελέγχους για τυχόν προβλήματα στα εργοστάσιά της πυρηνικής ενέργειας, ανέφερε η NHK.