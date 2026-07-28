Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Εμπορικό Κέντρο της περιφέρειας Κουμαμότο, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε σήμερα τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Asahi TV, επικαλούμενο πηγές της Αστυνομίας.

Footage captures the moment a powerful explosion occurred at Aeon Mall following the earthquake in Kumamoto, Japan, where multiple people have been confirmed dead. pic.twitter.com/cxVc26H3gx — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026

WATCH: The moment an explosion occurred at Aeon Mall in Kumamoto, Japan, following a powerful earthquake. pic.twitter.com/mIA5x23sGc — Breaking911 (@Breaking911) July 28, 2026

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση NHK, που μετέδωσε πλάνα με ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα έξω από το Εμπορικό Κέντρο της πόλης Κασίμα, είχε χαθεί η επικοινωνία με περίπου 20-30 εργαζομένους. Ο δεύτερος όροφος αυτού του Εμπορικού Κέντρου, του Aeon Mall, κατέρρευσε μετά την έκρηξη.

Japan quake damage seen from the air Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28. Visit our website for updates: https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/9SP7bw7znq — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026

Η μία πλευρά του Εμπορικού Κέντρου, που φιλοξενεί περίπου 200 καταστήματα, έχει διαλυθεί και διακρίνονται τα δοκάρια της οικοδομής, ενώ συντρίμμια έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη έκταση στο πάρκινγκ. Ένας εκπρόσωπος του Aeon είπε ότι οι πελάτες και οι υπάλληλοι απομακρύνθηκαν αμέσως μετά τον σεισμό και τα αίτια της έκρηξης που ακολούθησε παραμένουν ασαφή. Οι Αρχές εξετάζουν την πιθανότητα να υπήρξε διαρροή αερίου.

Several people were killed and more than 100 injured when a shopping mall partially collapsed in an explosion after an earthquake struck the city of Kumamoto, in southern Japan on Tuesday. pic.twitter.com/USms5JmUfo — SA News Link (@SANewsLink) July 28, 2026

Ο Καζούγια Τσουρουνάγκα είπε στο κανάλι TBS ότι πανικοβλήθηκε όταν σημειώθηκε η έκρηξη, την ώρα που μάζευε τα πιάτα που έσπασαν από τον σεισμό μέσα σε μια παμπ που απέχει περίπου 300 μέτρα από το Aeon. «Ήταν τεράστια. Ένα μεγάλο σύννεφο καπνού υψώθηκε και, επειδή ο άνεμος φυσούσε προς τα εδώ, ήταν σαν να έπεφτε επάνω μας ηφαιστειακή τέφρα», εξήγησε.

Πολλοί είναι επίσης οι αγνοούμενοι και στη χαρτοβιομηχανία Nippon Paper Industries, όπου κατέρρευσε η καμινάδα του εργοστασίου.

Δύο νοσοκομεία ανακοίνωσαν ότι το καθένα από αυτά παρέλαβε τουλάχιστον 50 τραυματίες. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί μεταξύ επιβατών σε υπερταχείες αμαξοστοιχίες.

Στα τηλεοπτικά πλάνα φαίνονται επίσης γέφυρες εν μέρει κατεστραμμένες, κτήρια που έχουν μισογκρεμιστεί και βαγόνια με εμπορεύματα που ανατράπηκαν στις ράγες. Η δημόσια τηλεόραση ανέφερε ότι 12 κατοικίες κατέρρευσαν κοντά στην πόλη Γιατσουσίρο.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16.27, τοπική ώρα, στο νησί Κιούσου και ήταν μεγέθους 7,1 βαθμών. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, την οποία ήραν οι Αρχές, λίγο αργότερα.

«Βρισκόμαστε ακόμη στην αποτίμηση των υλικών ζημιών», είπε νωρίτερα η Πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι. Σε ορισμένες περιοχές διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ γέφυρες και δρόμοι υπέστησαν ζημιές και κάποια κτήρια γκρεμίστηκαν, εξήγησε.

Ο στρατός έχει κινητοποιήσει 3.600 μέλη του για τις επιχειρήσεις διάσωσης και σήκωσε 20 αεροπλάνα για να καταγράψουν από αέρος την έκταση της καταστροφής, είπε το Υπουργείο Άμυνας.

«Η δόνηση ήταν αρκετά ισχυρή και με μεγάλη διάρκεια. Τρομοκρατήθηκα», παραδέχτηκε ο 35χρονος Τσιχάρου Χάρα, ο οποίος βρισκόταν για επαγγελματικούς λόγους στο Κουμαμότο. «Δεν έπεσε τίποτα στο πάτωμα, αλλά το κτήριο έτρεμε και φοβήθηκα ότι θα κατέρρεε. Όλοι πανικοβλήθηκαν», πρόσθεσε.

«Ήταν τόσο ισχυρός ο σεισμός που δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος», είπε ένας εργαζόμενος της NHK που βρισκόταν στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στις μονάδες παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της περιοχής. Περίπου 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στην περιφέρεια Κουμαμότο, ανέφερε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Kyushu Electric Power, διευκρινίζοντας ότι οι τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες λειτουργούν κανονικά.

Ο Ταϊβανέζικος κολοσσός ημιαγωγών TSMC, που άνοιξε ένα εργοστάσιο στο Κουμαμότο το 2024 και κατασκευάζει ένα δεύτερο στην ίδια περιοχή, είπε ότι απομάκρυνε το προσωπικό του, για προληπτικούς λόγους. Εκκενώθηκαν επίσης τα εργοστάσια των εταιρειών Sony και Fujifilm, ενώ προσωρινά δεν θα λειτουργήσουν ούτε οι εργοστασιακές μονάδες των εταιρειών Tokyo Electron και Honda.

Το Κουμαμότο επλήγη το 2016 από δύο καταστροφικούς σεισμούς: ο πρώτος ήταν μεγέθους 6,5 βαθμών και ο δεύτερος, δύο ημέρες αργότερα, 7,3. Συνολικά τότε σκοτώθηκαν 273 άνθρωποι και 2.800 τραυματίστηκαν.

Στις 25 Ιουνίου σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών έπληξε τη βόρεια Ιαπωνία, χωρίς να προκαλέσει θανάτους ή σοβαρές ζημιές.