Δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μέχρι και σήμερα Πέμπτη (4/1) στην κεντρική Ιαπωνία μετά τον ισχυρό σεισμό της Πρωτοχρονιάς ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 78 ανθρώπους, με το εύρος των υλικών ζημιών να περιπλέκει τα πράγματα για τα σωστικά συνεργεία.

Ο σεισμός 7,5 βαθμών, που έγινε αισθητός ως το Τόκιο, προκάλεσε καταρρεύσεις δεκάδων κτιρίων και κατέστρεψε πολλούς δρόμους.

Τουλάχιστον 330 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ακολούθησαν εκατοντάδες μετασεισμικές δονήσεις, ορισμένες πολύ ισχυρές.

Σύμφωνα με την ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK, τουλάχιστον ένας άνθρωπος παρασύρθηκε από τσουνάμι που σημειώθηκε κοντά στην πόλη Σούζου, στο άκρο της χερσονήσου και τον αναζητεί η ακτοφυλακή.

Ερευνητές εκτιμούν πως το τσουνάμι έπληξε την πόλη, προτού συμπληρώσει ένα λεπτό ο κύριος σεισμός, κάτι που σημαίνει πως οι κάτοικοι που βρίσκονταν πλάι στη θάλασσα δεν είχαν τον απαραίτητο χρόνο για να απομακρυνθούν.

Σχεδόν 72 ώρες μετά την καταστροφή, δόθηκε στην δημοσιότητα ο κατάλογο με τα 51 ονόματα ανθρώπων, που παραμένουν αγνοούμενοι.

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη αλλά (…) σας ζητώ να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σωθούν όσο περισσότερες ζωές είναι δυνατόν ως απόψε», είπε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φουμίο Κισίντα .

Η βροχή κάνει ακόμα πιο δύσκολες τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις οποίες συμμετέχουν χιλιάδες μέλη των ιαπωνικών ενόπλων δυνάμεων, της πυροσβεστικής και της αστυνομίας από όλο το αρχιπέλαγος.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο, καθώς θεωρεί πως υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων.

Kyodo News Digest: Jan. 4, 2024

⏩ Quake death toll in central Japan rises to 78, 72-hr window closing

⏩ Tokyo stocks down in morning on tech selling, Japan quake

⏩ Latest #news summaries https://t.co/zVJH3ykznJ #NewsDigest #KyodoNewsPlus

— Kyodo News | Japan (@kyodo_english) January 4, 2024