Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η Ιαπωνία ανήγγειλε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο βορειοανατολικό τμήμα της, ύστερα από ένα πρωτοφανές κύμα επιθέσεων αρκούδων που απειλούν τις τοπικές κοινότητες και τις υπαίθριες δραστηριότητες, σύμφωνα με δημοσίευση του πρακτορείου Reuters.

Ο ιαπωνικός στρατός κινητοποιήθηκε στο ορεινό τμήμα της χώρας, ύστερα από επείγουσα έκκληση των τοπικών αρχών, για να συμβάλει στην αντιμετώπιση του κύματος των επιθέσεων από αρκούδες. Η επιχείρηση ξεκίνησε στην πόλη Καζούνο, όπου οι κάτοικοι έχουν ήδη κληθεί να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στα δάση, να παραμένουν στα σπίτια τους μετά το σούρουπο και να χρησιμοποιούν κουδούνια για να απομακρύνουν τα ζώα που αναζητούν τροφή κοντά στις κατοικίες.

Από τον Απρίλιο έχουν σημειωθεί πάνω από 100 επιθέσεις, με 12 θανάτους σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος. Τα δύο τρίτα των θανάτων καταγράφηκαν στις επαρχίες Ακίτα και Ιουατέ. «Οι κάτοικοι βιώνουν καθημερινά τον κίνδυνο», δήλωσε ο δήμαρχος Καζούνο, Σινζί Σαζαμότο, έπειτα από συνάντηση με 15 στρατιώτες που έφτασαν στην πόλη με στρατιωτικά οχήματα, εξοπλισμένοι με πανοπλίες και χάρτες για τον συντονισμό της δράσης.

Οι στρατιώτες αναλαμβάνουν την εγκατάσταση και τον έλεγχο παγίδων για την αιχμαλώτιση των αρκούδων, οι οποίες στη συνέχεια θα εξουδετερωθούν από ειδικά εκπαιδευμένους κυνηγούς. Η αύξηση των εμφανίσεων αρκούδων φέτος έχει φτάσει τις 8.000, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης της Ακίτα να ζητήσει βοήθεια από τις Δυνάμεις Αυτοάμυνας της Ιαπωνίας.

Μετά το Καζούνο, μια πόλη περίπου 30.000 κατοίκων γνωστή για τις θερμές πηγές της και τα μήλα της, οι στρατιωτικές δυνάμεις θα μετακινηθούν στις πόλεις Οντάτε και Κιταακίτα, με το πρόγραμμα να αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος του μήνα.

Οι επιθέσεις αρκούδων έχουν φτάσει σε κατοικημένες περιοχές και τουριστικούς χώρους, με περιστατικά να καταγράφονται σε σούπερ μάρκετ, στάσεις λεωφορείων κοντά σε τοποθεσίες παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, καθώς και σε θέρετρα θερμών πηγών, όπου ένας εργάτης τραυματίστηκε σοβαρά. Σχολεία έκλεισαν προσωρινά λόγω παρουσίας αρκούδων στις αυλές τους.

Οι επιθέσεις κορυφώνονται συνήθως τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, καθώς οι αρκούδες αναζητούν έντονα τροφή πριν τον χειμερινό ύπνο. Οι μαύρες αρκούδες που ζουν στο μεγαλύτερο μέρος της Ιαπωνίας φτάνουν τα 130 κιλά, ενώ οι καφέ αρκούδες στο βόρειο νησί Χοκάιντο μπορούν να ζυγίζουν έως και 400 κιλά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο στρατός της Ιαπωνίας εμπλέκεται σε θέματα άγριας ζωής: πριν από περίπου δέκα χρόνια συμμετείχε σε εναέρια επιτήρηση κατά τη διάρκεια κυνηγιού άγριων ελαφιών και τη δεκαετία του 1960 συνεισέφερε στην εξόντωση θαλάσσιων λεόντων για την προστασία της τοπικής αλιείας.

Το υπουργείο προγραμματίζει την αύξηση του αριθμού των αδειοδοτημένων κυνηγών και την εφαρμογή πακέτου έκτακτων μέτρων, ενώ τον Σεπτέμβριο χαλάρωσε τους κανόνες για οπλοκατοχή, ώστε να διευκολυνθεί η θήρευση αρκούδων σε αστικές περιοχές.