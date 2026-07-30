Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του πολύ ισχυρού σεισμού 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ο οποίος έπληξε προχθές Τρίτη τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τις τοπικές αρχές.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών στον νομό Κουμάμοτο έκανε ακόμη λόγο για ακόμη έξι ανθρώπους χωρίς «ζωτικές ενδείξεις» και άλλους πέντε οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.