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Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του πολύ ισχυρού σεισμού 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ο οποίος έπληξε προχθές Τρίτη τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τις τοπικές αρχές.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών στον νομό Κουμάμοτο έκανε ακόμη λόγο για ακόμη έξι ανθρώπους χωρίς «ζωτικές ενδείξεις» και άλλους πέντε οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

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