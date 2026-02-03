Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ιαπωνία μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, καθώς σφοδρές και ασυνήθιστα πυκνές χιονοπτώσεις έπληξαν κυρίως τις βόρειες περιοχές της χώρας. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και μια 91χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή θαμμένη κάτω από τεράστιες μάζες χιονιού έξω από το σπίτι της.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν εκτάκτως, με την ιαπωνική κυβέρνηση να στέλνει στρατιωτικά τμήματα στη νομαρχία Αομόρι, την περιοχή που δοκιμάζεται περισσότερο από την κακοκαιρία. Σε ορισμένους οικισμούς, το χιόνι έχει φτάσει σε ύψος που αγγίζει τα 4,5 μέτρα, αποκλείοντας κατοίκους και δυσχεραίνοντας κάθε προσπάθεια μετακίνησης.

Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ζητώντας από όλα τα αρμόδια υπουργεία να εντείνουν τα μέτρα για την προστασία του πληθυσμού και τον περιορισμό των απωλειών.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, η κατάσταση οφείλεται σε ισχυρές ψυχρές αέριες μάζες που κινούνται πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, προκαλώντας χιονοπτώσεις πολύ μεγαλύτερες από τον μέσο όρο της εποχής. Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν ποσότητες χιονιού υπερδιπλάσιες των φυσιολογικών.

Η ιαπωνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών ανέφερε ότι από τις 20 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα οι θάνατοι που σχετίζονται με το φαινόμενο έχουν φτάσει τους 30. Μεταξύ αυτών και η 91χρονη Κίνα Τζιν, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, καταπλακώθηκε όταν η στέγη του σπιτιού της υποχώρησε από το βάρος του χιονιού. Ο θάνατός της αποδίδεται σε ασφυξία, ενώ δίπλα της βρέθηκε ένα φτυάρι, γεγονός που δείχνει ότι προσπαθούσε να καθαρίσει την είσοδο του σπιτιού της.

Ο κυβερνήτης της Αομόρι, Σοϊτσιρό Μιγιασίτα, δήλωσε ότι ζήτησε τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων για τον εκχιονισμό κατοικιών, κυρίως εκείνων όπου ζουν ηλικιωμένοι ή ευάλωτοι πολίτες. Όπως ανέφερε, σε ορισμένα σημεία της πρωτεύουσας του νομού έχουν σχηματιστεί «τείχη» χιονιού ύψους έως και 1,8 μέτρα, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση σωστικών συνεργείων.

«Ο κίνδυνος σοβαρών, ακόμη και θανατηφόρων, ατυχημάτων είναι άμεσος, είτε από πτώσεις χιονιού από στέγες είτε από καταρρεύσεις κτιρίων», προειδοποίησε ο ίδιος, υπογραμμίζοντας ότι οι υπηρεσίες έχουν φτάσει στα όριά τους.

