Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, ανακοίνωσε ότι τρεις στρατιώτες του ιαπωνικού στρατού έχασαν τη ζωή τους σε ατύχημα κατά τη διάρκεια άσκησης στην επαρχία Όιτα.

Τρεις στρατιώτες της Ιαπωνικής Χερσαίας Δύναμης Αυτοάμυνας (GSDF) έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια έκρηξης που σημειώθηκε σε άρμα μάχης, στο πλαίσιο στρατιωτικής άσκησης.

Three soldiers serving with Japan’s Ground Self-Defense Force were killed, and another seriously injured, when a shell exploded inside the barrel of a Type 10 Main Battle Tank while conducting tank firing drills Tuesday morning at the JGSDF Hijudai Maneuver Area in the Oita… pic.twitter.com/TNZQINCj42 — OSINTdefender (@sentdefender) April 21, 2026



Το περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα (Τρίτη, 21 Απριλίου 2026), στο πεδίο βολής Hijudai στην επαρχία Όιτα (Oita) της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας.

«Οι τρεις στρατιώτες επέβαιναν σε άρμα μάχης όταν εξερράγη μια οβίδα μέσα στην κάννη. Ένας τέταρτος στρατιώτης τραυματίστηκε. Διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία του ατυχήματος».

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων», έγραψε η πρωθυπουργός στο X, διαβεβαιώνοντας ότι «η κυβέρνηση θα διερευνήσει τα αίτια του ατυχήματος και θα εφαρμόσει αυστηρά τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας».