Κύματα ύψους μέχρι τρία μέτρα έφθασαν σε πυρηνικό σταθμό της Ιαπωνίας στη διάρκεια του τσουνάμι που ακολούθησε τον καταστροφικό σεισμό της 1ης Ιανουαρίου, σύμφωνα με την εταιρεία που εξασφαλίζει τη λειτουργία του σταθμού, η οποία υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν σημειώθηκαν ζημιές.

Three-metre tsunami recorded at Japan nuclear plant after New Year’s Day quake https://t.co/VyIZZaHlUS

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Josekun(ホセくん) (@josekun_japan) January 10, 2024