Παρά το γεγονός ότι το αεροσκάφος τυλίχτηκε στις φλόγες, κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο στην Ιαπωνία μετά την σύγκρουση με το αεροσκάφος της ακτοφυλακής, εντυπωσιάζει η ψυχραιμία των επιβατών

Παρά το γεγονός ότι οι φλόγες φαίνονται από τα παράθυρα και η καμπίνα έχει γεμίσει με καπνούς, επιβάτης τραβά πλάνα και καταγράφει τα όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό του αεροπλάνου.

WATCH: Inside the burning plane after collision at Tokyo Airport pic.twitter.com/nAR1UaJzg8

— BNO News (@BNONews) January 2, 2024