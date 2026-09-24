Ένα καθημερινό αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό βίντεο που καταγράφει την απόλυτη ιαπωνική κουλτούρα εξυπηρέτησης σε πρατήριο καυσίμων έχει γίνει αντικείμενο λατρείας και σχολιασμού στο διαδίκτυο.

Στο οπτικό υλικό, ο οδηγός ενός εμβληματικού ασπρόμαυρου Toyota Sprinter Trueno (AE86), γνωστού από τη θρυλική σειρά Initial D, σταματά τη νύχτα σε πρατήριο της ENEOS στην Ιαπωνία.

Οι εικόνες των υπαλλήλων που τρέχουν, καθοδηγούν το όχημα, καθαρίζουν το ρεζερβουάρ, κατεβάζουν τη μάνικα από την οροφή και σταματούν την κυκλοφορία υποκλινόμενοι, προκάλεσαν κύμα ενθουσιασμού και νοσταλγίας στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Η εξυπηρέτηση από την υποδοχή μέχρι την υπόκλιση

Το βίντεο, αποτυπώνει βήμα προς βήμα την εμπειρία σε ένα παραδοσιακό ιαπωνικό πρατήριο πλήρους εξυπηρέτησης.

Το θρυλικό Toyota AE86 Trueno εισέρχεται στο πρατήριο της εταιρείας ENEOS. Μια νεαρή υπάλληλος με τη στολή της εταιρείας υποδέχεται το όχημα, καθοδηγώντας το στο ακριβές σημείο στάθμευσης.

Αμέσως μετά, υποκλίνεται βαθιά, χαιρετά ευγενικά τον οδηγό και παίρνει παραγγελία. Στη συνέχεια, η υπάλληλος ζητά ευγενικά να σβήσει ο κινητήρας και να ανοίξει η τάπα, αποχωρώντας τρέχοντας για να εξυπηρετήσει.

Άλλος υπάλληλος αναλαμβάνει να γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, καθαρίζει προσεκτικά με ειδικό πανί την περιοχή γύρω από την τάπα και κατεβάζει τη μάνικα καυσίμου από την οροφή του πρατηρίου. Αφού ολοκληρώθηκε το γέμισμα, ο υπάλληλος επέστρεψε τη μάνικα στην οροφή και καθάρισε το σημείο εκ νέου.

Η πρώτη υπάλληλος επιστρέφει με την απόδειξη για υπογραφή, ρωτά τον οδηγό προς ποια κατεύθυνση επιθυμεί να κατευθυνθεί και βγαίνει η ίδια στον κεντρικό δρόμο. Ελέγχει την κυκλοφορία των άλλων οχημάτων για να διευκολύνει την έξοδο του Toyota, αποχαιρετώντας τους πελάτες με μια παρατεταμένη υπόκλιση σεβασμού μέχρι το αυτοκίνητο να εξαφανιστεί στο βάθος.

Το βίντεο που δείχνει την εξυπηρέτηση σε Ιαπωνικό βενζινάδικο:

Ντελίριο στα Social Media: Το Initial D, ο ήχος του «Hachiroku» και οι συγκρίσεις

Η παρουσία του Toyota Sprinter Trueno (AE86), γνωστού στους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού και των anime ως «Hachiroku» από τη σειρά Initial D, προκάλεσε ντελίριο στους φίλους του αυτοκινήτου, οι οποίοι σχολίασαν τον μοναδικό ήχο του κινητήρα και την κατάσταση του οχήματος.

Παράλληλα, οι χρήστες στάθηκαν στον απόλυτο επαγγελματισμό και την καθαριότητα των ιαπωνικών υποδομών, συγκρίνοντας την εμπειρία με την εξυπηρέτηση σε άλλες χώρες:

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισαν το αυτοκίνητο «τέλειο.

Άλλος χρήστης σχολίασε: «Τόσος σεβασμός, τιμή, επαγγελματισμός. Απλά δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό…», ενώ άλλος πόσο καθαρά είναι τα αυτοκίνητα στην Ιαπωνία.

Δεν έλειψαν όμως και τα καυστικά σχόλια. Κάποιος χρήστης ανέφερε «Στην Ισπανία σου σερβίρουν βενζίνη σαν να τους χρωστάς χρήματα», ενώ πολλοί εξέφρασαν την επιθυμία τους να μετακομίσουν στην Ιαπωνία.

Το βίντεο συνεχίζει να συγκεντρώνει προβολές, αναδεικνύοντας τη μοναδική κουλτούρα της Ιαπωνίας όπου ακόμα και η απλή πληρωμή καυσίμου μετατρέπεται σε ιεροτελεστία σεβασμού προς τον πελάτη.