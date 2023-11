Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ζήτησε από τις ΗΠΑ να ανασταλούν οι πτήσεις των υβριδικών αεροσκαφών Osprey στην επικράτειά της μετά τη συντριβή ενός στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας αμερικανός στρατιωτικός, ανακοίνωσε σήμερα ο Iάπωνας υπουργός Άμυνας.

Μόλις έγινε γνωστό το δυστύχημα «αμέσως αρχίσαμε έρευνα για να σωθούν ζωές» και το πρωί «υποβάλαμε το αίτημα στον διοικητή» της αμερικανικής δύναμης Ιαπωνίας (USFJ), τόνισε ο Μινόρου Κιχάρα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του ιαπωνικού κοινοβουλίου.

Japan asked the U.S. to suspend Osprey flights until the safety of the aircraft is ensured, Defense Minister Minoru Kihara said Thursday, after an Osprey crashed into the sea off Yakushima island with at least one crew member confirmed dead the day before. https://t.co/EPqCFyHbcE

— The Japan Times (@japantimes) November 30, 2023