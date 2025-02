Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε απόψε ότι το δεξί φτερό ενός τζετ της Japan Airlines χτύπησε το ουραίο τμήμα ενός αεροσκάφους της Delta Air Lines ενώ τροχοδρομούσε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σιάτλ-Τακόμα.

Stay updated in real-time — Follow now! Witness the shocking moment when a Japan Airlines jet smashes into a stationary Delta Air Lines plane at Seattle-Tacoma International Airport, Seattle, Washington. Per airport authorities, 📌#Seattlepic.twitter.com/XDQELCvOHF

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— 24/7WeatherPhenomenaObserver (@24weather24) February 5, 2025