Μια γυναίκα από την Αυστραλία, ήδη μητέρα τεσσάρων παιδιών, βίωσε την απόλυτη έκπληξη όταν ανακάλυψε όχι μόνο ότι ήταν ξανά έγκυος, αλλά ότι κυοφορούσε τέσσερα πανομοιότυπα κοριτσάκια. Το εξαιρετικά σπάνιο ιατρικό φαινόμενο, που συγκεντρώνει πιθανότητες μία στα 15 εκατομμύρια, θεωρείται πρωτοφανές για τα ιατρικά χρονικά της χώρας.

Η 34χρονη Jenitar Na’amoana δεν σχεδίαζε να αποκτήσει άλλα παιδιά. Μάλιστα, θήλαζε ακόμη το μικρότερο από τα τέσσερα παιδιά της όταν έμαθε για την απρόσμενη εγκυμοσύνη. Το αρχικό ξάφνιασμα, ωστόσο, μετατράπηκε σε απόλυτο σοκ όταν οι γιατροί ενημέρωσαν το ζευγάρι πως το «μικρό τους θαύμα» ήταν στην πραγματικότητα ένα τεράστιο ιατρικό επίτευγμα: ένα και μοναδικό γονιμοποιημένο ωάριο είχε διαχωριστεί, δημιουργώντας τέσσερα έμβρυα.

Σύμφωνα με τη μαιευτήρα του νοσοκομείου Royal Brisbane and Women’s Hospital, Dr. Alexa Bendall, η περίπτωση αυτή είναι σχεδόν ανήκουστη. «Δεν νομίζουμε ότι έχει ξανασυμβεί ποτέ στην Αυστραλία. Ίσως να υπάρχουν μια-δυο περιπτώσεις στον υπόλοιπο κόσμο, και όταν λέω μια-δυο, εννοώ κυριολεκτικά δύο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα τέσσερα κοριτσάκια, η Έμιλι, η Χάριετ, η Κάθριν και η Αλέξα, ήρθαν στον κόσμο στις 14 Ιουλίου με καισαρική τομή, λίγο μετά την 28η εβδομάδα κύησης. Κατά τη διάρκεια του τοκετού, η μητέρα βρισκόταν πλαισιωμένη από μια τεράστια ιατρική ομάδα.

Αν και η εγκυμοσύνη θεωρούνταν εξαιρετικά υψηλού κινδύνου, η 34χρονη μητέρα την αντιμετώπισε με απόλυτη ψυχραιμία από την πρώτη ημέρα. «Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιου είδους εγκυμοσύνη τετράδυμων από φυσική σύλληψη και με κάποιον τρόπο απέφυγε κάθε επιπλοκή και κίνδυνο τόσο για την ίδια, όσο και για τα μωρά», τόνισε η Dr. Bendall, εκφράζοντας παράλληλα τη συγκίνησή της για την απόφαση της οικογένειας να δώσει το όνομά της στο ένα από τα βρέφη, χαρακτηρίζοντάς το ως «έναν πανέμορφο φόρο τιμής».

Πλέον, ως μητέρα οκτώ παιδιών, η Na’amoana προετοιμάζεται για μια ριζικά διαφορετική καθημερινότητα. Αν και τα νεογέννητα κοριτσάκια αναμένεται να παραμείνουν στο νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα προτού επιστρέψουν στο σπίτι, η μακροπρόθεσμη πορεία της υγείας τους διαγράφεται ιδιαίτερα θετική.

Παράλληλα, η οικογένεια έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων μέσω της πλατφόρμας GoFundMe για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα ιατρικά έξοδα, τα έξοδα μετακίνησης και τις καθημερινές ανάγκες διαβίωσης. Ανάμεσα στους άμεσους στόχους τους είναι και η αγορά ενός βαν «με τουλάχιστον 10 ή 12 θέσεις», προκειμένου να μπορούν να μετακινούνται πλέον με ασφάλεια και άνεση και τα δέκα μέλη της οικογένειας.