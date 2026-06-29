Τη δική της ξεκάθαρη απάντηση σχετικά με την πολιτική της τοποθέτηση απέναντι στις διεθνείς συμμαχίες και κυρίως τη σχέση της με την Ουάσιγκτον έδωσε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης, Τζόρτζια Μελόνι .

Πιο συγκεκριμένα, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό όμιλο Mediaset, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια Μπερλουσκόνι, θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της, απορρίπτοντας τις επικρίσεις περί αλλαγής πλεύσης στην εξωτερική της πολιτική. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε με έμφαση πως η τωρινή της στάση δεν εμπεριέχει στοιχεία αντιαμερικανισμού, όπως και η πρότερη πορεία της δεν χαρακτηριζόταν από τυφλή υποταγή. Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως παραμένει προσηλωμένη στην ιδέα μιας συμπαγούς διεθνούς κοινότητας, εκφράζοντας τη βαθιά της πεποίθηση ότι ολόκληρος ο δυτικός κόσμος αποκτά πολύ μεγαλύτερη ισχύ και επίδραση όταν λειτουργεί με όρους ενότητας και κοινής στρατηγικής απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

«Οι ισχυρές σχέσεις βασίζονται στην ειλικρίνεια, είμαι ειλικρινής σήμερα, είχα το ίδιο γνώρισμα και στο παρελθόν», πρόσθεσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Ερωτηθείσα για τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, o οποίος την περασμένη εβδομάδα υπογράμμισε ότι «από τη ΝΑΤΟϊκή βάση της Σιγκονέλα, στη Σικελία, απογειώθηκαν πεντακόσια αεροσκάφη» για την επιχείρηση Epic Fury, η Ιταλίδα πρωθυπουργός σχολίασε: «Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ έκανε δηλώσεις με μεγάλη δόση ρευστότητας. Ο αριθμός που ανέφερε, πάντως, ήταν χαμηλότερος από εκείνον των πτήσεων όλων των περασμένων ετών. Ήταν πτήσεις οι οποίες εντάσσονται στις δραστηριότητες για τις οποίες έχει δοθεί σχετική άδεια: μιλάμε για όσα προβλέπονται στις συμφωνίες και που δεν αποτελούν επιχειρήσεις επιθετικού χαρακτήρα. Δόθηκε μια πληροφορία η οποία μπορεί να ερμηνευθεί με λάθος τρόπο, όπως συνέβη και από τις ιρανικές αρχές. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί».

Αναφερόμενη στην εκλογή του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας από το ιταλικό κοινοβούλιο, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2029, η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε: «Δεν αποκλείεται να μπορέσει να ξεπεραστεί και αυτό το μεγάλο ταμπού. Να αποκτήσουμε, δηλαδή, Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος δεν θα είναι κεντροαριστερός».