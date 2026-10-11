H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και o Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασαν την καθολική υποστήριξή τους προς τον Πρόεδρο Ζελένσκι και το αίτημα για ενεργειακή εκεχειρία.

«Εκφράζω την καθολική μου υποστήριξη προς τον Πρόεδρο Ζελένσκι που ηγείται του αγώνα για την ελευθερία του λαού του», δήλωσε μέσω του Χ η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Η Γαλλία από την πλευρά της υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την έκκληση για μία πραγματικά ενεργειακή εκεχειρία για την εφαρμογή της οποίας είναι διατεθειμένη η Ουκρανία, δήλωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μετά την σχετική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Στην φάση αυτή, η Ρωσία συνεχίζει να την αρνείται κλιμακώνοντας τις τελευταίες ώρες τις επιθέσεις κατά ουκρανικών υποδομών», σημείωσε πάντως ο Γάλλος Πρόεδρος.

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και του Προέδρου Ζελένσκι», δήλωσε επίσης ο Πρόεδρος της Γαλλίας.