Ο Πάπας Λέων απηύθυνε το Σάββατο έκκληση στους παγκόσμιους ηγέτες να τερματίσουν αυτό που ονόμασε «τρέλα του πολέμου», σε μια παθιασμένη παρέμβαση καθώς ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν συναντήθηκαν στο Πακιστάν για να συζητήσουν τον τερματισμό της σύγκρουσης των έξι εβδομάδων.

Σε μια ειδική αγρυπνία προσευχής στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας καταδίκασε τη χρήση θρησκευτικής γλώσσας για τη δικαιολόγηση του πολέμου και δήλωσε ότι μια «ψευδαίσθηση παντοδυναμίας που μας περιβάλλει… γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτη».

Απευθύνοντας άμεση έκκληση στους ηγέτες του κόσμου, είπε: «Σταματήστε! Είναι καιρός για ειρήνη! Καθίστε στο τραπέζι του διαλόγου και της μεσολάβησης, όχι στο τραπέζι όπου σχεδιάζεται ο επανεξοπλισμός».

Ο Λέων, ο οποίος είναι γνωστός για την προσεκτική επιλογή των λέξεών του, έχει αναδειχθεί σε ένθερμο επικριτή του πολέμου με το Ιράν.

Το Σάββατο χρησιμοποίησε σθεναρή γλώσσα για να καταγγείλει τη σύγκρουση, επικαλούμενος επιστολές παιδιών από εμπόλεμες ζώνες, οι οποίες, όπως είπε, περιέγραφαν «φρίκη και απανθρωπιά».

Ο Πάπας αναφέρθηκε επίσης στην αντίθεση της Εκκλησίας στην εισβολή στο Ιράκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003, παραπέμποντας σε έκκληση του αείμνηστου Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’ που έγινε τέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη εκείνης της σύγκρουσης.

«Φτάνει πια η ειδωλολατρία του εαυτού και του χρήματος!» είπε ο Λέων. «Φτάνει η επίδειξη ισχύος! Φτάνει ο πόλεμος!»

Ο Πάπας, ο οποίος στις 30 Μαρτίου δήλωσε ότι ο Θεός απορρίπτει τις προσευχές των ηγετών που ξεκινούν πολέμους και έχουν «χέρια γεμάτα αίμα», κατήγγειλε εκ νέου το Σάββατο τη χρήση χριστιανικής ορολογίας για τη δικαιολόγηση του πολέμου.

«Η ισορροπία μέσα στην ανθρώπινη οικογένεια έχει αποσταθεροποιηθεί σοβαρά», είπε ο Λέων. «Ακόμη και το ιερό Όνομα του Θεού, του Θεού της ζωής, παρασύρεται σε λόγους θανάτου».

Τα προηγούμενα σχόλια του Πάπα ερμηνεύτηκαν από συντηρητικούς καθολικούς σχολιαστές ως αιχμές κατά του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έχει επικαλεστεί χριστιανική γλώσσα για να δικαιολογήσει τα κοινά πλήγματα ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν που ξεκίνησαν τον πόλεμο.

Η ειδική δέηση του Σαββάτου είχε ανακοινωθεί από τον Λέοντα την περασμένη Κυριακή, στο πασχαλινό μήνυμα του Πάπα.