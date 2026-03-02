Ήχησαν οι σειρήνες στην Ιορδανία το βράδυ της Δευτέρας (2/3). Η αμερικανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της χώρας, το Αμμάν, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο προσωπικό της να εγκαταλείψει προσωρινά το κτήριο, λόγω μιας αδιευκρίνιστης απειλής.

«Λόγω υπερβολικής προσοχής, όλο το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας έχει εγκαταλείψει προσωρινά τις εγκαταστάσεις της πρεσβείας λόγω απειλής», ανέφερε σε προειδοποίηση ασφαλείας που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

SECURITY ALERT: JORDAN (MARCH 2,2026) Out of an abundance of caution, all personnel at the U.S. Embassy have temporarily departed the Embassy compound due to a threat. pic.twitter.com/cThK21cDTa — U.S. Embassy Amman (@USEmbassyJordan) March 2, 2026

Η Ιορδανία είναι μία από τις χώρες της Μέσης Ανατολής που έχουν ανταποκριθεί στις αντεπιθέσεις του Ιράν, κατά της κοινής εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που οδήγησε στο θάνατο του ανώτατου ηγέτη της.

Νέες εκρήξεις στη Ντόχα

Επίσης, το βράδυ της Δευτέρας νέες εκρήξεις ακούστηκαν, σύμφωνα με το Al Jazeera, στη Ντόχα. Η πρωτεύουσα του Κατάρ είναι μία από τις μεγάλες πόλεις της Μέσης Ανατολής που το Ιράν έχει προσπαθήσει να χτυπήσει με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.