Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, το εμιράτο του Μπαχρέιν τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού, με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας να επιβεβαιώνει την ενεργοποίηση των σειρήνων, στον απόηχο της αναζωπύρωσης των αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα «X», το υπουργείο Εσωτερικών προέβη στην τυπική ανακοίνωση του συμβάντος, χρησιμοποιώντας την καθιερωμένη ορολογία: «Ήχησε η σειρήνα. Απευθύνουμε σύσταση στους πολίτες και στους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία».

The siren has been sounded , Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 13, 2026

Ανάληψη ευθύνης από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρο «αρκετές αποθήκες οπλισμού, ένα κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών και ένα κτήριο στο οποίο στεγάζονται αμερικανικές δυνάμεις» στη βάση Αλ Τζουφαΐρ (Al Juffair) στο Μπαχρέιν.

Όπως διευκρίνισαν, οι συγκεκριμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εντάσσονται στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της σημερινής «επιχείρησης αντιποίνων».

Παράλληλα, τόνισαν ότι η στρατιωτική επιχείρηση, η οποία φέρει την κωδική ονομασία «Nasr 2», συνεχίζεται κανονικά.

Το πρωί της Δευτέρας (14/7), οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν επίσης προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι είχαν θέσει στο στόχαστρό τους ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου αμερικανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), το οποίο εδρεύει στο Μπαχρέιν.