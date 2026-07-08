Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε μέσω X το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου, αφού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας «πάνω από 80 στόχους», σε αντίποινα για τρεις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, αποδοθείσες στους Φρουρούς της Επανάστασης, στα Στενά του Ορμούζ.

«Ήχησε η σειρήνα», ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Στους πολίτες και στους κατοίκους απευθύνουμε σύσταση να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία», πρόσθεσε.

The siren has been sounded ..Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 8, 2026

Το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών πληγωμάτων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως «αντιμετωπίζει» επίθεση με drones και πυραύλους

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι δρουν για την αντιμετώπιση «εχθρικών επιθέσεων με πυραύλους και drones», λίγη ώρα αφού ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας «πάνω από 80 στόχους», σε αντίποινα για τρεις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, αποδοθείσες στους Φρουρούς της Επανάστασης, στα Στενά του Ορμούζ.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις που διεξάγονται με πυραύλους και drones», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις μέσω X, χωρίς να αναφέρουν ρητώς από ποια χώρα.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/nhXrpThL4T — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 8, 2026

Το εμιράτο, στο οποίο είναι εγκατεστημένη ιδίως αμερικανική αεροπορική βάση, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ιρανικών πληγμάτων αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.