Νέος συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα για το Ακρωτήρι της Κύπρου. Ήχησαν σειρήνες στην περιοχή και οι Αρχές έστειλαν προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους να παραμείνουν εντός των οικιών τους.

Αναλυτικά το μήνυμα:

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης.

Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα.

Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Σημειώνεται ότι την ίδια ώρα που σήμανε ο συναγερμός στο Ακρωτήρι έφτανε για επίσημη επίσκεψη ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Τζον Χίλι στην βρετανική βάση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου, κ. Λετυμπιώτη «Δεν υπήρξε κάποιο περιστατικό. Αντικείμενο που δεν είχε κατεύθυνση την Κύπρο κινητοποίησε τις Αρχές».

Έπειτα από λίγη ώρα ο συναγερμός έληξε και νέο μήνυμα των αρμόδιων αναφέρει προς τους κατοίκους ότι οι περιορισμοί στις κινήσεις έχουν αφαιρεθεί.