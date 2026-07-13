Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω X το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου, τη στιγμή που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν νέα σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν.

«Ήχησε η σειρήνα», ανέφερε το υπουργείο, χωρίς άλλες λεπτομέρειες. «Στους πολίτες και στους κατοίκους απευθύνουμε σύσταση να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία», πρόσθεσε.