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Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω X το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου, τη στιγμή που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν νέα σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν.
«Ήχησε η σειρήνα», ανέφερε το υπουργείο, χωρίς άλλες λεπτομέρειες. «Στους πολίτες και στους κατοίκους απευθύνουμε σύσταση να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία», πρόσθεσε.
The siren has been sounded ..Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place.
— Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 13, 2026