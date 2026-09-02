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Σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε τομείς του Μπαχρέιν, μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στη χώρα, εν μέσω των νέων ανταλλαγών πληγμάτων ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ιράν.

Οι Αρχές του βασιλείου παροτρύνουν τους κατοίκους να «παραμείνουν ήρεμοι, να μεταβούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία και να ενημερώνονται από επίσημους διαύλους για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών στη Μανάμα μέσω X.

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