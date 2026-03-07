Σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ, τη Χάιφα και σε άλλα μέρη του κεντρικού Ισραήλ, στις 06:25 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το Ιράν εξαπολύει την 5η επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από τα μεσάνυχτα και οι σειρήνες ενεργοποιήθηκαν στο κεντρικό Ισραήλ.

Για πέμπτη φορά από τα μεσάνυχτα, ο ισραηλινός στρατός (IDF) δηλώνει ότι εντόπισε την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ανίχνευσε εκτοξεύσεις ρουκετών προς την ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ και μεγάλα τμήματα του κεντρικού Ισραήλ.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες μετά την τελευταία επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με τους γιατρούς.

Ένας μικρός αριθμός πυραύλων εκτοξεύθηκε, προκαλώντας την ενεργοποίηση των σειρήνων σε ολόκληρη την κεντρική περιοχή του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις του στρατού, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα αμυντικά συστήματα και δεν υπάρχουν αναφορές για άμεσες επιπτώσεις.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του IDF αναφέρει ότι οι πολίτες στις περιοχές όπου ηχούσαν οι σειρήνες μπορούν πλέον να εγκαταλείψουν τα καταφύγια.