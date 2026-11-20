Τα κινητά χτύπησαν ακόμη και στο αθόρυβο, τα γυαλιά πέρασαν από έλεγχο και οι υποψήφιοι κλήθηκαν να καλύψουν τα κουμπιά των ρούχων τους για να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν κρυφές κάμερες. Η Νότια Κορέα επιστράτευσε έκτακτα μέτρα κατά της αντιγραφής στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα πανεπιστήμια, φτάνοντας μέχρι την ενεργοποίηση του εθνικού συστήματος προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης, αντίστοιχου με τις ειδοποιήσεις του ελληνικού «112».

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, 111 υποψήφιοι εντοπίστηκαν με μη επιτρεπόμενες έξυπνες συσκευές, ενώ πέντε πιάστηκαν να τις χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τα στοιχεία ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, μετά τις εξετάσεις της Πέμπτης, στις οποίες συμμετείχαν περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι σε 1.312 εξεταστικά κέντρα.

Η κινητοποίηση ακολούθησε σειρά υποθέσεων αντιγραφής με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, που έθεσαν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία σημαντικών εξετάσεων στη χώρα.

Το αθόρυβο δεν έκρυψε τα κινητά

Για πρώτη φορά, οι αρχές χρησιμοποίησαν το εθνικό σύστημα προειδοποίησης για καταστροφές προκειμένου να εντοπίσουν κινητά που δεν είχαν παραδοθεί στους επιτηρητές.

Η πρώτη ειδοποίηση στάλθηκε στις 8:30 το πρωί, λίγο πριν ξεκινήσει η πρώτη εξέταση. Ο ήχος, διάρκειας 10,5 δευτερολέπτων, ενεργοποιήθηκε στη μέγιστη ένταση ακόμη και σε συσκευές που βρίσκονταν στο αθόρυβο. Μόνο από εκείνη την ειδοποίηση εντοπίστηκαν 22 υποψήφιοι σε εννέα πόλεις και επαρχίες που είχαν κρατήσει τα smartphones τους.

Ακολούθησαν άλλες δύο ειδοποιήσεις, στις 14:21 και στις 14:57. Η πρώτη από αυτές ήχησε ενώ οι επιτηρητές συγκέντρωναν τα θέματα και τα φύλλα απαντήσεων μετά την τρίτη εξέταση.

Τα μηνύματα έφτασαν ακόμη και σε κινητά τουριστών που χρησιμοποιούσαν περιαγωγή. Δεν ενεργοποίησαν, ωστόσο, τον ήχο σε συσκευές που ήταν κλειστές ή βρίσκονταν σε λειτουργία πτήσης.

Έλεγχοι στα γυαλιά και καλυμμένα κουμπιά

Η προσπάθεια εντοπισμού κρυφών συσκευών δεν περιορίστηκε στα κινητά. Οι υποψήφιοι έπρεπε να καλύψουν τα κουμπιά στα πουκάμισα και τα σακάκια τους, ώστε να εμποδιστεί η χρήση μικροσκοπικών καμερών, ενώ έγιναν έλεγχοι και στα γυαλιά τους.

Τα μέτρα προκάλεσαν ανησυχία ακόμη και σε εξεταζομένους που δεν είχαν τίποτα να κρύψουν. Μαθητής δήλωσε στην Korea Times ότι φοβόταν μήπως ο κοκάλινος σκελετός των γυαλιών του εκληφθεί ως έξυπνη συσκευή. Άλλος είπε στο πρακτορείο Yonhap ότι επέλεξε να φορέσει φακούς επαφής, ώστε να μην κινήσει υποψίες.

Οι φόβοι των αρχών είχαν ενισχυθεί από πρόσφατα περιστατικά. Τον προηγούμενο μήνα, δύο υποψήφιοι είχαν εντοπιστεί να αντιγράφουν με γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης σε εισαγωγικές εξετάσεις πανεπιστημίων. Το υπουργείο Παιδείας είχε επίσης ανακοινώσει ότι τέσσερις μαθητές γυμνασίου και λυκείου είχαν πιαστεί να χρησιμοποιούν αντίστοιχες συσκευές μέσα στη χρονιά.

Οι 159 σωστές απαντήσεις που αποκάλυψαν την απάτη

Η υπόθεση που επιτάχυνε τις αποφάσεις ήταν εκείνη του πρώτου σε βαθμολογία στις επαγγελματικές εξετάσεις φοροτεχνικών. Ο 34χρονος Χαν Γουόν-σοκ είχε απαντήσει σωστά στις 159 από τις 160 ερωτήσεις, προκαλώντας υποψίες για την επίδοσή του.

Σε βίντεο που δημοσίευσε την Κυριακή, λίγες ημέρες πριν από τις πανεπιστημιακές εξετάσεις, παραδέχθηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει μικροκάμερα, κινητό και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

«Χρησιμοποίησα μια μικροκάμερα για να φωτογραφίσω τις ερωτήσεις και τις έστειλα σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Στη συνέχεια έλεγξα τις απαντήσεις στο smartphone μου για να αντιγράψω», ανέφερε.

Την Παρασκευή, ο Λι Τζε Μιουνγκ ζήτησε αναμόρφωση του εξεταστικού συστήματος για την αντιμετώπιση της αντιγραφής με τη βοήθεια AI, τονίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές υπονομεύουν τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη σε μια διαδικασία που επηρεάζει καθοριστικά την κατανομή ευκαιριών.

Οι ειδοποιήσεις ακούστηκαν πολύ πέρα από τις αίθουσες

Η ενεργοποίηση του συστήματος έκτακτης ανάγκης αιφνιδίασε και ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με τις εξετάσεις. Κάτοικος της Σεούλ ανέφερε ότι, λόγω της έντασης με τη Βόρεια Κορέα, η πρώτη του σκέψη ήταν πως είχε ξεσπάσει πόλεμος. Δύο Ιάπωνες επισκέπτες σε καφέ της πρωτεύουσας χρειάστηκε να μεταφράσουν το μήνυμα για να καταλάβουν τι συνέβαινε.

Σύμφωνα με την Korea JoongAng Daily, αναρτήσεις στο διαδίκτυο υποστήριζαν ότι ο ήχος αποκάλυψε και δεύτερα κινητά που διατηρούσαν στρατιώτες, με αποτέλεσμα να κατασχεθούν. Ένας δημόσιος υπάλληλος, που είχε μόλις ολοκληρώσει νυχτερινή βάρδια, διαμαρτυρήθηκε ότι οι διαδοχικές ειδοποιήσεις δεν τον άφησαν να κοιμηθεί.

Οι αρχές είχαν αρχικά σχεδιάσει να κρατήσουν κρυφή την ώρα των απογευματινών μηνυμάτων. Τελικά προειδοποίησαν το κοινό: στις 14:45 έστειλαν ειδοποίηση ότι, δώδεκα λεπτά αργότερα, θα ακολουθούσε άλλη μία, χωρίς να υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Οι εξετάσεις «σουνένγκ» αποτελούν έναν οκτάωρο μαραθώνιο περίπου 200 ερωτήσεων σε μαθήματα όπως τα κορεατικά, τα μαθηματικά, τα αγγλικά και οι επιστήμες. Για πολλούς υποψηφίους, κρίνουν όχι μόνο τη θέση τους στο πανεπιστήμιο, αλλά και τη μετέπειτα επαγγελματική πορεία τους. Την ημέρα διεξαγωγής τους, ακόμη και εργοτάξια, πτήσεις και στρατιωτικές ασκήσεις προσαρμόζονται ή διακόπτονται, ώστε να περιοριστούν οι θόρυβοι και οι περισπασμοί.