Η τραγωδία στο μπαρ «Κονστελασιόν» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας έχει συγκλονίσει την παγκόσμια κοινότητα. Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν νέα ηχητικά ντοκουμέντα από κλήσεις που έκαναν οι πολίτες στις Αρχές το βράδυ της πυρκαγιάς που κόστισε τη ζωή σε 47 ανθρώπους.

Το γαλλικό δίκτυο BFM μετέδωσε τα ηχητικά αυτά, στα οποία ακούγονται οι άνθρωποι σε πανικό και απόγνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κλήσεις που καταγράφτηκαν το βράδυ της Πρωτοχρονιάς ήταν συνολικά 171, μεταξύ 01:30 και 03:00 τα ξημερώματα.

«Παραλίγο να πεθάνω στο Κονστελασιόν. Νομίζω πως έχω καεί. Το μαγαζί έχει καεί ολοκληρωτικά. Πιστεύω ότι οι φίλοι μου είναι μέσα νεκροί. Πρέπει να έχουν πεθάνει πολλοί άνθρωποι, στείλτε ασθενοφόρα», ακούγεται να λέει άνθρωπος στο ηχητικό ντοκουμέντο.

Ακούστε το ηχητικό ντοκουμέντο:

«Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 30 τραυματίες. Θέτω σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης», λέει γιατρός.

Η φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας βύθισε στο πένθος πολλές οικογένειες, ενώ η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας είναι αδιάκοπη.