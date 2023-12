Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαιώνουν ότι ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε προς τις ισραηλινές κοινότητες κοντά στη Γάζα, μετά από διαρκείς ήχους σειρήνων αεράμυνας στο Σντερότ και τις γύρω περιοχές.

Ο στρατός του Ισραήλ λέει ότι το βλήμα καταρρίφθηκε από στρατεύματα της αεράμυνας.

Δεν υπάρχουν αναφορές προς το παρόν για τραυματισμούς ή ζημιές από την επίθεση, η οποία σπάει σχεδόν μια εβδομάδα σχετικής ηρεμίας.

This is the first escalation by Hamas in last 07 days. IDF said that a rocket was launched from the Gaza Strip towards Israel, where it was intercepted by Iron Dome. #IsraelHamasWar pic.twitter.com/IMQaQvz8j2

BREAKING UPDATE: IDF says it intercepted a rocket fired from Gaza towards southern Israel. This marks the first rockets fired into Israel in a week and a breach of the ceasefire which was set to expire in an hour.

For more breaking news updates, follow us at @TheNewsTrending pic.twitter.com/Wda45M0qR5

— Hot news (@TheNewsTrending) December 1, 2023