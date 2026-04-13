Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χτύπησε περίπου 150 στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι στους στόχους περιλαμβάνονταν εκτοξευτές ρουκετών, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κτήρια που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ, θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων και αρχηγεία της λιβανέζικης οργάνωσης.

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι χτύπησε ομάδες της Χεζμπολάχ που σχεδίαζαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών δυνάμεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ισραηλινός στρατός δεν έχει πραγματοποιήσει καμία επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό από το βράδυ της Τετάρτης.

