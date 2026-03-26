Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι έχει σκοτώσει 700 μέλη της λιβανικής Χεζμπολάχ από την επανέναρξη των συγκρούσεων στις 2 Μαρτίου, στον Λίβανο.

«Διενεργήσαμε αποφασιστικές επιχειρήσεις… για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πολιτών μας. Σε αυτό το στάδιο, μπορώ να σας δώσω έναν αριθμό γύρω στους 700 τρομοκράτες που εξουδετερώθηκαν», δήλωσε ο Αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι στη διάρκεια ενημέρωσης ξένων δημοσιογράφων.

Η ισραηλινή επίθεση στον νότιο Λίβανο έχει στόχο να προστατεύσει τις «κοινότητες του βόρειου Ισραήλ», να «απομακρύνει επαρκώς την απειλή από τα σύνορα», και να «εξαρθρώσει τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ σε όλα τα επίπεδα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ ενεπλάκη στις επιθέσεις κατά του Ισραήλ δύο ημέρες μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Η σιιτική οργάνωση δεν ανακοινώνει ποτέ τον αριθμό των μαχητών της που χάνουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της λιβανικής κυβέρνησης, 1.094 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επανέναρξη της σύγκρουσης, μεταξύ των οποίων 121 παιδιά.

Τον Νοέμβριο του 2024, μια εύθραυστη συμφωνία εκεχειρίας, τέθηκε σε ισχύ μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, προβλέποντας τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την αποχώρηση του Ισραήλ, από το νότιο τμήμα της χώρας.

Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε στις 24 Μαρτίου την πρόθεση του Ισραήλ να καταλάβει μια ζώνη ασφαλείας που θα εκτείνεται σε βάθος μέχρι 30 χιλιομέτρων στον νότιο Λίβανο έως τον ποταμό Λιβάνι, ενώ οι πολίτες του βόρειου Ισραήλ δέχονται καθημερινά ομοβροντία ρουκετών και πυραύλων της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ εκδίδει τακτικά εντολές εκκένωσης που έχουν εκτοπίσει προς το βορρά αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες Λιβανέζους που κατοικούν νοτίως του ποταμού Λιτάνι.