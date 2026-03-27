Εκατοντάδες όπλα που αποδίδονται στη Χεζμπολάχ εντοπίστηκαν σε σχολείο στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, το οπλοστάσιο βρέθηκε έπειτα από στοχευμένη επιδρομή στο χωριό Al-Khiyam.

Ο στρατός δημοσίευσε υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που, όπως υποστηρίζει, δείχνει ρουκέτες, όλμους, πυροβόλα όπλα και εκρηκτικά που εντοπίστηκαν στο σχολείο.

«Η Χεζμπολάχ ενσωματώνει συστηματικά τρομοκρατικές υποδομές σε χώρους αμάχων, θέτοντας έτσι σε συνεχή κίνδυνο τους κατοίκους του Λιβάνου», ανέφερε ο στρατός σε σχετική ανακοίνωση.