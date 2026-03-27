Εκατοντάδες όπλα που αποδίδονται στη Χεζμπολάχ εντοπίστηκαν σε σχολείο στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Όπως ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, το οπλοστάσιο βρέθηκε έπειτα από στοχευμένη επιδρομή στο χωριό Al-Khiyam.
Ο στρατός δημοσίευσε υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που, όπως υποστηρίζει, δείχνει ρουκέτες, όλμους, πυροβόλα όπλα και εκρηκτικά που εντοπίστηκαν στο σχολείο.
«Η Χεζμπολάχ ενσωματώνει συστηματικά τρομοκρατικές υποδομές σε χώρους αμάχων, θέτοντας έτσι σε συνεχή κίνδυνο τους κατοίκους του Λιβάνου», ανέφερε ο στρατός σε σχετική ανακοίνωση.
🎥WATCH: HEZBOLLAH WEAPONS FOUND IN A SCHOOL
Inside of a school in the area of Al-Khiyam in southern Lebanon, IDF troops found anti-tank rockets, mortar shells, grenades, launchers, light firearms, explosives and more.
All of this was found alongside UNHCR markings of the… pic.twitter.com/IkwJXTq3n0
— Israel Defense Forces (@IDF) March 27, 2026