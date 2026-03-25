Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα (24/03/), ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, πραγματοποίησε βομβαρδισμό σε βασική εγκατάσταση παραγωγής εκρηκτικών του Ιράν, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Ισφαχάν.

Σύμφωνα με τον στρατό, το πλήγμα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα επιθέσεων στην ίδια περιοχή, με στόχο υποδομές της ιρανικής πολεμικής βιομηχανίας. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή εκρηκτικών που προορίζονταν για διάφορα οπλικά συστήματα. Όπως επισημαίνεται, είχε ξαναγίνει στόχος κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιουνίου 2025, ενώ το τελευταίο διάστημα το Ιράν είχε προχωρήσει σε εργασίες αποκατάστασής της.

🎯STRUCK: Iran’s central explosives production facility in Isfahan, used by the regime to develop materials for weapons. The site had been previously targeted, and recent efforts to restore its capabilities were identified. In parallel, dozens of additional targets were struck,… pic.twitter.com/txvFgng2wH — Israel Defense Forces (@IDF) March 24, 2026



Παράλληλα, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία φέρεται να έπληξε δεκάδες ακόμη στόχους στο Ιράν, ρίχνοντας περισσότερες από 120 βόμβες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν θέσεις εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων και συστήματα αεράμυνας.

Ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο από πρόσφατη επιδρομή εναντίον εκτοξευτή βαλλιστικών πυραύλων στο δυτικό Ιράν, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, ήταν έτοιμος να χρησιμοποιηθεί σε επίθεση κατά του Ισραήλ. Επιπλέον, σε χθεσινές επιχειρήσεις, αναφέρεται ότι χτυπήθηκαν αποθήκες και σημεία εκτόξευσης όπου βρίσκονταν Ιρανοί στρατιώτες.

Εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται βάσει «σταθερού σχεδίου», ανεξάρτητα από ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση των εχθροπραξιών.

The IDF publishes footage showing a recent airstrike on an Iranian ballistic missile launcher in western Iran that it says was primed for an attack on Israel. In additional strikes yesterday, the military says the Israeli Air Force hit several ballistic missile storage and… pic.twitter.com/UVE5bTAJNd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 24, 2026



Την ίδια στιγμή, η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών του Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις υποστηρίζει ότι έχει μειωθεί το ηθικό των στρατιωτών στις μονάδες βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, μετά τις εκτεταμένες επιθέσεις. Όπως αναφέρεται, από την έναρξη της σύγκρουσης έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 600 κύματα επιδρομών εναντίον σχετικών συστημάτων.

חיל-האוויר ביצע יותר מ-600 מטסי תקיפה נגד מערך הטילים הבליסטיים של משטר הטרור האיראני. בעקבות תקיפות חיל-האוויר, אמ”ן מזהים בשבוע האחרון מורל ירוד, נפקדות ושחיקה בקרב חיילי יחידות הטילים הבליסטיים של משמרות המהפכה.

בנוסף, פעילי היחידה פוחדים ומסרבים להגיע לאתרי השיגור בעקבות… pic.twitter.com/iazYwxsryX — Israeli Air Force (@IAFsite) March 24, 2026

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ έχουν μειωθεί σε περίπου 10-15 ημερησίως, έναντι περίπου 90 την πρώτη ημέρα του πολέμου. Επιπλέον, γίνεται λόγος για χαμηλό ηθικό, απουσίες και κόπωση μεταξύ των στρατιωτών, ενώ ορισμένοι φέρονται να αποφεύγουν να μεταβούν σε θέσεις εκτόξευσης λόγω του φόβου στοχοποίησης.

Τέλος, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε μέσω νέου βίντεο από την επιχείρηση «Epic Fury» ότι έχουν πληγεί συνολικά πάνω από 9.000 στόχοι στο Ιράν.