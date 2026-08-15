Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου ότι η αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε την αυγή στο λιβανέζικο χωριό Ανσάρ, όπου οι Αρχές ανέφεραν επτά θανάτους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, είχε ως στόχο έναν διοικητή της Χεζμπολάχ, ο οποίος σκοτώθηκε.

Ο στρατός τόνισε ότι «έπληξε ένα αρχηγείο της Δύναμης αλ-Ραντουάν», μιας επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ, προσθέτοντας ότι η επιδρομή σκότωσε «τον Αλί Σαμίρ αλ-Χατζ Χασάν, διοικητή ενός τάγματος της Δύναμης αλ-Ραντουάν».

Ο στρατός επιβεβαίωσε επίσης έναν «ισχυρισμό» ότι «η οικογένεια του Χασάν βρισκόταν μαζί του μέσα στο στρατιωτικό αρχηγείο», διευκρινίζοντας ότι η οικογένεια «δεν ήταν ο στόχος της επιδρομής».

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μεταξύ των επτά νεκρών στην επίθεση στην Ανσάρ είναι τρία παιδιά και δύο γυναίκες.

Οι σημερινές ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο ήταν οι φονικότερες από τις συμφωνίες του Ιουνίου που έφεραν κάποια ύφεση στην εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ. Αυτές έρχονται εβδομάδες αφότου η κυβέρνηση του Λιβάνου συμφώνησε σε ένα ειρηνευτικό πλαίσιο με το Ισραήλ έπειτα από μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε ότι οι σημερινές φονικές ισραηλινές επιθέσεις αποτελούν «ξεκάθαρο μήνυμα» για το μέλλον των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, εν όψει της έναρξης νέου κύκλου συνομιλιών στην Ρώμη τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, μετά τις επιθέσεις εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θέλει να διεξάγει νέες, πιο φιλόδοξες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ,.

«Οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ θα πρέπει να δώσουν ώθηση στις διαπραγματεύσεις και να τις κάνουν πολύ πιο σοβαρές, όχι να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα», τόνισε ο Ντόρον Σπίλμαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες έχουν έναν κοινό εχθρό: την Χεζμπολάχ.