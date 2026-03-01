Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο κύμα επιθέσεων εναντίον αρχηγείων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην Τεχεράνη, όπου είχαν συγκεντρωθεί Ιρανοί στρατιώτες, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος, Εφί Ντεφρίν, σε συνέντευξη Τύπου.

سخنگوی ارتش اسرائیل: ما در حال حمله به مرکزی‌ترین سامانه‌های رژیم هستیم؛

سامانه موشک‌های بالستیک و توانمندی‌های نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی ایران و موشک‌های زمین‌به‌هوا، و همچنین اهداف فرماندهی و کنترل رژیم ایران.

در هماهنگی و همکاری با ارتش ایالات متحده، با قدرت آغاز کردیم و… pic.twitter.com/sVeSyVJFse — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 1, 2026

Περισσότερα από 100 μαχητικά συμμετείχαν στις επιθέσεις

Ο Ντεφρίν δήλωσε ότι περισσότερα από 100 μαχητικά συμμετείχαν στις επιθέσεις, οι οποίες είχαν ως στόχο δεκάδες αρχηγεία του των Φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων πληροφοριών, της πολεμικής αεροπορίας και της εσωτερικής ασφάλειας.

«Πρόκειται για σημαντικές και ισχυρές επιθέσεις. Αυτά τα αρχηγεία λειτουργούσαν εναντίον του Ισραήλ και ολόκληρου του κόσμου. Σήμερα, καταστράφηκαν μαζί με όλους όσους εργάζονταν σε αυτά», δήλωσε ο Ντεφρίν.

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε επίσης ένα νέο βίντεο που δείχνει επιθέσεις εναντίον ιρανικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας και εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων στο δυτικό Ιράν.

Δείτε βίντεο