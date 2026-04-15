Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) κατηγόρησε σήμερα τον ισραηλινό στρατό ότι επιχείρησε να διασύρει έναν Λιβανέζο δημοσιογράφο που σκοτώθηκε τον Μάρτιο, διαδίδοντας μια «ψεύτικη» εικόνα – προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης – που τον έδειχνε να φοράει στολή της Χεζμπολάχ.

Τρεις Λιβανέζοι δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβανομένου του Αλί Σουαΐμπ, ανταποκριτή του Al-Manar, του καναλιού που συνδέεται με το φιλοϊρανικό κίνημα, σκοτώθηκαν στις 28 Μαρτίου σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το όχημά τους στην περιοχή Τζεζίν του νότιου Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε την ευθύνη λίγο αργότερα για την επίθεση και τον θάνατο του ανταποκριτή, περιγράφοντάς τον ως «τρομοκράτη από τη μονάδα πληροφοριών της δύναμης αλ Ραντουάν», επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι αυτός δρούσε υποδυόμενος τον δημοσιογράφο.

Ο στρατός δεν παρείχε καμία απόδειξη που να στηρίζει αυτή την κατηγορία και ανήρτησε στο X μια εικόνα που έδειχνε τον Αλί Σουαΐμπ να φορά ένα γιλέκο με τη λέξη «Press» καλυμμένη εν μέρει από μια παραποιημένη εκδοχή της ίδιας φωτογραφίας που τον έδειχνε με στολή της Χεζμπολάχ. Η λεζάντα ισχυριζόταν ότι «το γιλέκο Press ήταν απλώς ένα κάλυμμα για τρομοκρατία».

Την επόμενη μέρα, ο εκπρόσωπος του στρατού για τα ξένα μέσα ενημέρωσης, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, παραδέχτηκε στο X ότι η εικόνα ήταν επεξεργασμένη και δημοσίευσε μια άλλη, που δεν είχε μεγάλη ευκρίνεια, που υποτίθεται ότι ήταν φωτογραφία του Σουαΐμπ «να φορά στολή της Χεζμπολάχ».

«Αν και ο στρατός έδωσε διευκρίνιση σχετικά με την (πρώτη εικόνα), αυτή δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε δημοσιευτεί», δεδομένου ότι είναι «ψευδής», κατήγγειλε σήμερα η FPA, η οποία εκπροσωπεί εκατοντάδες δημοσιογράφους που καλύπτουν το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη για ξένα μέσα ενημέρωσης.

«Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων πολέμων, έχει γίνει σύνηθες για τον ισραηλινό στρατό να επιδιώκει να διασύρει δημοσιογράφους και να σπέρνει αμφιβολίες διαδίδοντας ανακριβείς πληροφορίες και διατυπώνοντας κατηγορίες χωρίς να παρέχει σαφή αποδεικτικά στοιχεία», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της.

Ο Αλί Σουαΐμπ κάλυπτε επί δεκαετίες συγκρούσεις και θέματα πολιτικής στον Λίβανο για το Al-Manar.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται ξανά σε πόλεμο από τις 2 Μαρτίου, μετά από συγκρούσεις που διήρκεσαν περισσότερο από ένα χρόνο, μεταξύ 2023 και 2024, στο πλαίσιο του πολέμου που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Από το 2023, σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) τουλάχιστον 11 Λιβανέζοι δημοσιογράφοι και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης σκοτώθηκαν από το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ