Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι η χερσαία επίθεσή του στο νότιο Λίβανο συνεχίζεται, με επιχειρήσεις σε πολλούς στόχους της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, τουλάχιστον 10 μαχητές της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί, χωρίς όμως να διευκρινίζεται το πότε και το πού ακριβώς σημειώθηκε η εξόντωσή τους.

Οι ανακοινώσεις αυτές έρχονται εν μέσω πληροφοριών για σφοδρές μάχες γύρω από τα στρατηγικής σημασίας χωριά Κιάμ και Ταϊμπέ. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε τουλάχιστον 12 επιθέσεις κατά ισραηλινών θέσεων τη νύχτα, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών εκτοξεύσεων ρουκετών εντός και γύρω από τα δυο χωριά.