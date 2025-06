Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν το βράδυ της Τετάρτης ότι η Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε κύμα επιδρομών εναντίον 20 πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, περίπου 60 μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση, κατά την οποία οι IDF αναφέρουν πως επλήγησαν «τοποθεσίες παραγωγής όπλων, τοποθεσίες παραγωγής συσκευών φυγοκέντρισης, καθώς και τοποθεσίες που συνδέονται με το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης πυρηνικών όπλων του ιρανικού καθεστώτος».

Οι εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποσκοπούν στο «να επιτρέψουν στο ιρανικό καθεστώς να επεκτείνει την κλίμακα και τον ρυθμό εμπλουτισμού ουρανίου με σκοπό την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση των IDF.

Άλλοι στόχοι περιελάμβαναν «εργοστάσια παραγωγής πρώτων υλών και εξαρτημάτων για τη κατασκευή πυραύλων, καθώς και τοποθεσίες παραγωγής συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

