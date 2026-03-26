Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν την ηγεσία του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή Αλιρεζά Τανγκσίρι, σε νυχτερινή αεροπορική επιδρομή στην ιρανική πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, η επιδρομή της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης του Τανγκσίρι με ανώτερους αξιωματικούς του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.

🔴Additionally, the IDF eliminated the Head of the IRGC Navy Intelligence Directorate, Behnam Rezaei. Rezaei was responsible for intelligence collection on regional countries and led cooperation with various intelligence organizations. https://t.co/kOwOTB4iQT pic.twitter.com/PM5beFAdUr — Israel Defense Forces (@IDF) March 26, 2026

Κατά το πλήγμα σκοτώθηκε επίσης ο επικεφαλής πληροφοριών του Ναυτικού των Φρουρών, Μπεχνάμ Ρεζαεΐ, ενώ δεν δόθηκαν άμεσα στη δημοσιότητα τα ονόματα άλλων ανώτατων στελεχών που φέρεται να έχασαν τη ζωή τους.

⚓️🔴ELIMINATED: The IRGC Navy Commander Alireza Tangsiri, in a precise IDF strike in Bandar Abbas. pic.twitter.com/ubrIhNbLL2 — Israel Defense Forces (@IDF) March 26, 2026

Ο Αλιρεζά Τανγκσίρι βρισκόταν στη θέση του επικεφαλής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης τα τελευταία οκτώ χρόνια. Σύμφωνα με τις IDF, ο Ιρανός αξιωματούχος είχε ευθύνη για επιθέσεις κατά πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων, ενώ είχε διατυπώσει απειλές κατά της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και του εμπορίου στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους διεθνώς.