Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν την ηγεσία του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή Αλιρεζά Τανγκσίρι, σε νυχτερινή αεροπορική επιδρομή στην ιρανική πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, η επιδρομή της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης του Τανγκσίρι με ανώτερους αξιωματικούς του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.

Κατά το πλήγμα σκοτώθηκε επίσης ο επικεφαλής πληροφοριών του Ναυτικού των Φρουρών, Μπεχνάμ Ρεζαεΐ, ενώ δεν δόθηκαν άμεσα στη δημοσιότητα τα ονόματα άλλων ανώτατων στελεχών που φέρεται να έχασαν τη ζωή τους.

Ο Αλιρεζά Τανγκσίρι βρισκόταν στη θέση του επικεφαλής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης τα τελευταία οκτώ χρόνια. Σύμφωνα με τις IDF, ο Ιρανός αξιωματούχος είχε ευθύνη για επιθέσεις κατά πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων, ενώ είχε διατυπώσει απειλές κατά της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και του εμπορίου στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους διεθνώς.

