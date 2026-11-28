Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε χθες Παρασκευή δύο «τρομοκράτες» που εργάζονταν για τη μη κυβερνητική οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» (Médecins Sans Frontières / MSF), η οποία από την πλευρά της δήλωσε «συγκλονισμένη και αγανακτισμένη»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) «έπληξαν και εξόντωσαν δύο τρομοκράτες στην Πόλη της Γάζας, οι οποίοι εργάζονταν επίσης για τη διεθνή οργάνωση MSF», ανέφεραν σε ανάρτησή τους στο Telegram.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, στο αεροπορικό πλήγμα σκοτώθηκαν οι Άχμεντ Σουφιάν Μουχάμαντ Αλί Αμπού Χασίρα και Μουάθ Γιούσεφ Αλί Σουμπχ, παρουσιάζοντας τον δεύτερο ως διοικητή πυροβολαρχίας της Χαμάς.

🔴 ELIMINATED: HAMAS TERRORISTS UNDER HUMANITARIAN COVER Ahmed Sufyan Muhammad Ali Abu Hasira & Moaz Yousef Alitsbach were eliminated in a precise strike in Gaza City. Both were terrorists in Hamas’ military wing while acting as security guards at a clinic operated by MSF. Prior to the strike, precautionary measures were taken to minimize harm to civilians. Contrary to reports, the strike was not directed at a hospital, and no damage was caused to medical infrastructure in the area. Recently, the terrorists advanced plans to carry out attacks against Israeli civilians & IDF troops. They were eliminated in order to remove the threats they posed. — Israel Defense Forces (@IDF) November 27, 2026

«Είμαστε συγκλονισμένοι και αγανακτισμένοι από τη δολοφονία δύο συναδέλφων μας, αμφότεροι ήταν φύλακες (κλινικής), εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος σε μια από τις κλινικές μας στη Γάζα», ανέφεραν οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι οι δύο θάνατοι ανεβάζουν σε 17 τον αριθμό των εργαζομένων τους που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας.

🔴 BREAKING – We are devastated and outraged by the killing of two of our colleagues, both watchmen, in an Israeli strike on one of our Gaza clinics tonight. This is a direct hit on MSF, bringing the total number of MSF colleagues killed in Gaza to 17. Our premises were clearly marked with MSF logos, and their location had been communicated to and was known by the Israeli military. We stand in solidarity with the families and loved ones of our colleagues. We call for accountability. — MSF International (@MSF) November 27, 2026

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου του 2025 έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Περισσότεροι από 1.650 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας, τα στοιχεία του οποίου κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Στο ίδιο διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναφέρει οκτώ απώλειες: επτά στρατιωτικών και ενός συμβασιούχου του υπουργείου Άμυνας.