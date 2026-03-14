Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι σκότωσε έναν ακόμη διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο Λίβανο αυτή την εβδομάδα.

Η επίθεση της Τετάρτης (11/3) είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Χισάμ Αμπντ αλ-Καρίμ Γιασίν, ο οποίος, σύμφωνα με τον IDF, υπηρετούσε ως «βασικός διοικητής» στη μονάδα επικοινωνιών της Χεζμπολάχ και στο Σώμα Παλαιστίνης της Δύναμης Κουντς, τον εξωτερικό βραχίονα του IRGC.

Ο στρατός αναφέρει ότι η μονάδα επικοινωνιών είναι υπεύθυνη για τη «διατήρηση της συνέχειας των επικοινωνιών» εντός της Χεζμπολάχ και επιβλέπει «την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη χρήση των συστημάτων επικοινωνιών» που χρησιμοποιεί η τρομοκρατική οργάνωση.

Ο Γιασίν συμμετείχε στην υποστήριξη της Χεζμπολάχ για την ανασυγκρότηση των δυνατοτήτων της και «εργάστηκε για την προώθηση της εδραίωσης του Ιράν στο Λίβανο», προσθέτει ο IDF.