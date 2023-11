Στην καταστροφή των τούνελ της Χαμάς έχει επικεντρωθεί ο ισραηλινός στρατός ο οποίος αρχικά εντοπίζει τις υπόγειες στοές και ύστερα τις βομβαρδίζει. Τώρα είχαν σειρά τα τούνελ στην περιοχή Μπέιτ Χανούν όπου ο IDF ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε και καταστράφηκε ένας ικανός αριθμός τούνελ.

Η Χαμάς το 2021 ισχυρίστηκε ότι κατασκεύασε τούνελ 500 χιλιομέτρων κάτω από τη Γάζα, αν και δεν είναι σαφές εάν αυτός ο αριθμός ήταν ακριβής. Εν μέσω χερσαίου, θαλάσσιου και αεροπορικού αποκλεισμού από το Ισραήλ και χερσαίου αποκλεισμού από την Αίγυπτο από το 2007, οι σήραγγες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών και στεγάζουν τα κέντρα διοίκησης της Χαμάς.

⚠️IDF says that a Hamas terror tunnel was uncovered and destroyed in Beit Hanoun area, the operation was carried out by the nephew of Ofir Liebshtein , the head of the Sha’ar HaNegev regional council which was murdered during the Simchat Tora massacre on October 7th#Israel #Gaza pic.twitter.com/GWw1OCRhrx

— Swords of Steel (@ignis_fatum) November 7, 2023