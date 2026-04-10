Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι σκότωσε την Τετάρτη περισσότερους από 180 μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ, συμμάχου της Τεχεράνης, κατά τη διάρκεια των άνευ προηγουμένου μαζικών και ταυτόχρονων αεροπορικών του επιδρομών στον Λίβανο.

“Σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, περισσότεροι από 180 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ εξοντώθηκαν”, αναφέρει ανακοίνωση του στρατού, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός αυτός δεν είναι οριστικός.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε απόψε ότι ο απολογισμός από τα πλήγματα αυτά σε όλη τη χώρα αυξήθηκε σε 357 νεκρούς.