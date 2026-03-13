«Γιατί ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «μιλάει» στο έθνος, αλλά το πρόσωπό του δεν είναι ορατό; Τι προσπαθεί να κρύψει; Ο ιρανικός λαός απαιτεί απαντήσεις από τον εκλεγμένο ηγέτη σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Ιράν λόγω της αποτυχημένης διαχείρισης και της υποστήριξης της τρομοκρατίας», αναφέρει στην ακόλουθη ανάρτησή του ο IDF.

مجتبی کجایی؟

چرا مجتبی خامنه‌ای با ملت «سخن می‌گوید» اما چهره‌اش دیده نمی‌شود؟ او چه چیزی را می‌خواهد پنهان کند؟ مردم ایران از رهبر منتخب درباره وضعیتی که ایران به دلیل مدیریت شکست خورده و پشتیبانی از ترور در آن قرار گرفته است پاسخ می‌خواهند . pic.twitter.com/Q3myDLbcV8 — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 12, 2026