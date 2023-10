Τον επικεφαλής των μονάδων που είναι υπεύθυνες για τις ρουκέτες της Χαμάς, στο Βόρειο Χαν Γιούνις, Χασάν αλ-Αμπντουλάχ, ισχυρίζονται ότι σκότωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Η αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε έπειτα από πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του που συγκεντρώθηκαν από την υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet και τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών.

Ο ισραηλινός στρατός προσθέτει ότι μαχητικά αεροσκάφη σκότωσαν αρκετά ακόμη μέλη της Χαμάς και κατέστρεψαν αρκετές τοποθεσίες που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι IDF δημοσίευσαν ένα βίντεο που δείχνει μερικές από τις πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές.

Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ έχει προαναγγείλει από τα πρώτα 24ωρα των εχθροπραξιών χερσαία επίθεση στο μικρό και συνωστισμένο αυτόν παλαιστινιακό θύλακα.

IDF fighter jets carried out a precise air strike based on IDF and ISA intelligence and eliminated the Commander of Hamas' Northern Khan Yunis Rockets Array, Hassan Al-Abdullah. pic.twitter.com/HrDD4DXAU2

— Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023