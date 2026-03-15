Ο ισραηλινός στρατός προγραμματίζει τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, με «χιλιάδες στόχους» να παραμένουν, όπως δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του στρατού, Ταξίαρχος Έφι Ντέφριν.

Όπως ανέφερε, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ βρίσκονται σε συντονισμό με τους Αμερικανούς συμμάχους τους και έχουν σχέδια μέχρι το Εβραϊκό Πάσχα, περίπου τρεις εβδομάδες από σήμερα, ενώ υπάρχουν και επιπλέον σχέδια για τρεις εβδομάδες μετά από αυτό.

Από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 400 κύματα επιθέσεων, κυρίως κατά ιρανικών υποδομών, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ο Ταξίαρχος Ντέφριν τόνισε ότι ο στρατός δεν λειτουργεί με χρονόμετρο ή αυστηρό χρονοδιάγραμμα, αλλά με γνώμονα την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων, που είναι η σοβαρή αποδυνάμωση του ιρανικού καθεστώτος.

Σχετικά με τις νέες εχθροπραξίες στο νότιο Λίβανο, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ, που είχε αποφασίσει να παραμείνει εκτός του δώδεκα ημερών πολέμου τον Ιούνιο του περασμένου έτους, πλέον εμπλέκεται στις συγκρούσεις. Όπως είπε, τότε η εκστρατεία θεωρήθηκε περιορισμένη και η οργάνωση δεν επιτέθηκε, ενώ τώρα η συμμετοχή της είναι ξεκάθαρη.