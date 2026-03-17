Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι θα κυνηγήσει τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν τον ακούμε, δεν τον βλέπουμε, αλλά μπορώ να σας πω ένα πράγμα: θα τον εντοπίσουμε, θα τον βρούμε και θα τον εξουδετερώσουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο στρατιωτικός εκπρόσωπος, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν.

Την ίδια στιγμή, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) επιβεβαίωσε τον θάνατο του διοικητή των δυνάμεων Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί.

Σε δήλωση που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, οι IRGC ανέφεραν ότι ο Σολεϊμανί σκοτώθηκε σε «επίθεση του αμερικανο-σιωνιστικού εχθρού».

Ο Σολεϊμανί, ο οποίος ηγούνταν της Μπασίτζ τα τελευταία έξι χρόνια και επόπτευε τις επιχειρήσεις εσωτερικής ασφάλειας, «διαδραμάτισε στρατηγικό και απαράμιλλο ρόλο στην αναβάθμιση της λαϊκής και τζιχαντιστικής δομής της Μπασίτζ, στην ανάπτυξη εποικοδομητικών κινημάτων, στην εξάλειψη της στέρησης και στην παροχή βοήθειας στις καταπιεσμένες και ευάλωτες ομάδες», συνέχισε η ανακοίνωση.

«Αυτή η δειλή δολοφονία καταδεικνύει τη σημασία και το ρόλο της Μπασίτζ στην ολοκληρωτική μάχη κατά του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού και του σιωνιστικού καθεστώτος και των μισθοφόρων τους, ειδικά στον πρόσφατο πόλεμο».

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως μια νυχτερινή ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη σκότωσε τον Σολεϊμανί, μαζί με τον αναπληρωτή του και αρκετούς άλλους ανώτερους αξιωματικούς της Μπασίτζ.