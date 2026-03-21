Ο Αρχηγός του Επιτελείου των IDF, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, λέει ότι ο στρατός του Ισραήλ βρίσκεται περίπου στη μέση της εκστρατείας του εναντίον του Ιράν.

«Έχουμε φτάσει στα μισά του δρόμου, αλλά η κατεύθυνση είναι σαφής. Σε περίπου μια εβδομάδα, το Πάσχα, την εορτή της ελευθερίας, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία και το μέλλον μας», λέει σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

Η βιντεοσκοπημένη δήλωση του Εγιάλ Ζαμίρ:

Ο Ζαμίρ σχολίασε επίσης την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς του Ιράν στη στρατιωτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, η οποία εκδηλώθηκε μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ.

«Μόλις χθες, το Ιράν εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο με βεληνεκές 4.000 χιλιομέτρων [2.500 μιλίων] προς έναν αμερικανικό στόχο στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία. Αυτοί οι πύραυλοι δεν προορίζονταν να χτυπήσουν το Ισραήλ. Το βεληνεκές τους φτάνει στις πρωτεύουσες της Ευρώπης, το Βερολίνο, το Παρίσι και τη Ρώμη βρίσκονται όλες σε άμεση ακτίνα απειλής», λέει.