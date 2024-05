Ιδιωτικό αεροσκάφος Boeing 757, που ανήκει στον αμερικανό πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χτύπησε με το φτερό άλλο ιδιωτικό αεροσκάφος το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή (13η Μαΐου), καθώς τροχοδρομούσε μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο του δυτικού Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά), δήλωσε χθες Τρίτη πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς ενήμερη σχετικά.

NEW: The FAA is investigating how Former President Trump’s prized Boeing 757 clipped a parked private jet while taxiing at PBI early Sunday morning. pic.twitter.com/QhTYgQtcyO

Σε λακωνική ανακοίνωσή της για το συμβάν, η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) σημείωσε πως πτέρυγα ιδιωτικού 757 «ήλθε σε επαφή» μετά την προσγείωση με άλλο, σταθμευμένο και άδειο, ιδιωτικό αεροσκάφος. Δεν διευκρίνισε πως το 757 ανήκει στον κ. Τραμπ.

New: former President Donald Trump’s 757 was involved in an winglet incident per source. Here is @FAANews statement pic.twitter.com/5GsVSD8FK6

— David Shepardson (@davidshepardson) May 14, 2024